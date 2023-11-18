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Харків’ян кличуть проголосувати. У місті хочуть перейменувати 25 топонімів

Суспільство 10:17   18.11.2023
Вікторія Яковенко
Харків’ян кличуть проголосувати. У місті хочуть перейменувати 25 топонімів Фото: Харківська міськрада

У Харкові планують перейменувати 25 топонімів.

Відповідне громадське обговорення у формі електронного опитування стартувало 17 листопада і триватиме до 22 числа, повідомили у Харківській міськраді.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з РФ та її союзниками. Серед пропозицій:

– вул. Інтернаціональну змінити на вул. Білоцерківську,

– вул. Мінську назвати вул. Дмитра Антоненка (на честь військового, який загинув у боях за Харків),

– вул. Новосибірську перейменувати на вул. Хортицьку,

– вул. Забайкальську – на вул. Леонтовича,

– пров. Забайкальський – на пров. Щедрика.

Також пропонується повернути стару назву пр. Героїв Сталінграда та перейменувати його на пр. Байрона.

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та долучитися до обговорення можна тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна також за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за тел.: (057) 760-79-68.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 10:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують перейменувати 25 топонімів.".