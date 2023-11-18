Харків’ян кличуть проголосувати. У місті хочуть перейменувати 25 топонімів
У Харкові планують перейменувати 25 топонімів.
Відповідне громадське обговорення у формі електронного опитування стартувало 17 листопада і триватиме до 22 числа, повідомили у Харківській міськраді.
Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з РФ та її союзниками. Серед пропозицій:
– вул. Інтернаціональну змінити на вул. Білоцерківську,
– вул. Мінську назвати вул. Дмитра Антоненка (на честь військового, який загинув у боях за Харків),
– вул. Новосибірську перейменувати на вул. Хортицьку,
– вул. Забайкальську – на вул. Леонтовича,
– пров. Забайкальський – на пров. Щедрика.
Також пропонується повернути стару назву пр. Героїв Сталінграда та перейменувати його на пр. Байрона.
Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та долучитися до обговорення можна тут.
Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна також за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за тел.: (057) 760-79-68.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: голосовать, міськрада, переименовать, топонимы, улицы, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 10:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують перейменувати 25 топонімів.".