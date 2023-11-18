Харків’ян кличуть проголосувати. У місті хочуть перейменувати 25 топонімів

У Харкові планують перейменувати 25 топонімів.

Відповідне громадське обговорення у формі електронного опитування стартувало 17 листопада і триватиме до 22 числа, повідомили у Харківській міськраді.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з РФ та її союзниками. Серед пропозицій:

– вул. Інтернаціональну змінити на вул. Білоцерківську,

– вул. Мінську назвати вул. Дмитра Антоненка (на честь військового, який загинув у боях за Харків),

– вул. Новосибірську перейменувати на вул. Хортицьку,

– вул. Забайкальську – на вул. Леонтовича,

– пров. Забайкальський – на пров. Щедрика.

Також пропонується повернути стару назву пр. Героїв Сталінграда та перейменувати його на пр. Байрона.

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та долучитися до обговорення можна тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна також за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за тел.: (057) 760-79-68.