Виманювали гроші під виглядом соцвиплат: на Харківщині затримали юних шахраїв

Правоохоронці Харківщини викрили чотирьох шахраїв, які заробляли на фішингу.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрювані – троє 20-річних чоловіків та 18-річний хлопець. Злочинний план фігуранти розробили у грудні торік.

«Шахраї налаштували таргетовану рекламу в соцмережах на авдиторію, зацікавлену в отриманні грошової допомоги у вигляді виплат від держави, благодійних фондів тощо. У рекламному оголошенні пропонувалось перейти за посиланням для оформлення виплат на сайт, візуально схожий на сторінку державного порталу. Однак насправді цей «сайт-перехідник» був створений шахраями», – зазначили правоохоронці.

На сайті зловмисники розміщували фішингове посилання, перейшовши за яким потерпілі опинялися на шахрайському сайті, який імітував вже онлайн-банкінг. Довірливі громадяни вводили реквізити банківської картки і надалі ці дані ставали доступними для аферистів.

Потім кошти з банківських карток своїх жертв зловмисники «виводили» на підконтрольні рахунки.

Наразі встановлено 13 епізодів злочинної діяльності підозрюваних, додали в прокуратурі.

Усім чотирьом фігурантам інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки організованою групою, повторно.

Наразі всі фігуранти перебувають у СІЗО.