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Виманювали гроші під виглядом соцвиплат: на Харківщині затримали юних шахраїв

Суспільство 12:50   20.11.2023
Вікторія Яковенко
Виманювали гроші під виглядом соцвиплат: на Харківщині затримали юних шахраїв Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці Харківщини викрили чотирьох шахраїв, які заробляли на фішингу.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрювані – троє 20-річних чоловіків та 18-річний хлопець. Злочинний план фігуранти розробили у грудні торік.

«Шахраї налаштували таргетовану рекламу в соцмережах на авдиторію, зацікавлену в отриманні грошової допомоги у вигляді виплат від держави, благодійних фондів тощо. У рекламному оголошенні пропонувалось перейти за посиланням для оформлення виплат на сайт, візуально схожий на сторінку державного порталу. Однак насправді цей «сайт-перехідник» був створений шахраями», – зазначили правоохоронці.

На сайті зловмисники розміщували фішингове посилання, перейшовши за яким потерпілі опинялися на шахрайському сайті, який імітував вже онлайн-банкінг. Довірливі громадяни вводили реквізити банківської картки і надалі ці дані ставали доступними для аферистів.

Потім кошти з банківських карток своїх жертв зловмисники «виводили» на підконтрольні рахунки.

Наразі встановлено 13 епізодів злочинної діяльності підозрюваних, додали в прокуратурі.

Усім чотирьом фігурантам інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки організованою групою, повторно.

Наразі всі фігуранти перебувають у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 12:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини викрили чотирьох шахраїв, які заробляли на фішингу.".