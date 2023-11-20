Виманювали гроші під виглядом соцвиплат: на Харківщині затримали юних шахраїв
Правоохоронці Харківщини викрили чотирьох шахраїв, які заробляли на фішингу.
За даними Харківської обласної прокуратури, підозрювані – троє 20-річних чоловіків та 18-річний хлопець. Злочинний план фігуранти розробили у грудні торік.
«Шахраї налаштували таргетовану рекламу в соцмережах на авдиторію, зацікавлену в отриманні грошової допомоги у вигляді виплат від держави, благодійних фондів тощо. У рекламному оголошенні пропонувалось перейти за посиланням для оформлення виплат на сайт, візуально схожий на сторінку державного порталу. Однак насправді цей «сайт-перехідник» був створений шахраями», – зазначили правоохоронці.
На сайті зловмисники розміщували фішингове посилання, перейшовши за яким потерпілі опинялися на шахрайському сайті, який імітував вже онлайн-банкінг. Довірливі громадяни вводили реквізити банківської картки і надалі ці дані ставали доступними для аферистів.
Потім кошти з банківських карток своїх жертв зловмисники «виводили» на підконтрольні рахунки.
Наразі встановлено 13 епізодів злочинної діяльності підозрюваних, додали в прокуратурі.
Усім чотирьом фігурантам інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки організованою групою, повторно.
Наразі всі фігуранти перебувають у СІЗО.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: банк, мошенники, прокуратура, СИЗО, фишинг, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини викрили чотирьох шахраїв, які заробляли на фішингу.".