Выманивали деньги под видом соцвыплат: на Харьковщине поймали юных мошенников

Правоохранители Харьковщины задержали четырех мошенников, которые зарабатывали на фишинге.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемые – трое 20-летних мужчин и 18-летний парень. Преступный план фигуранты разработали в декабре прошлого года.

«Мошенники настроили таргетированную рекламу в соцсетях на аудиторию, заинтересованную в получении денежной помощи в виде выплат от государства, благотворительных фондов и т.п. В рекламном объявлении предлагалось перейти по ссылке для оформления выплат на сайт, визуально похож на страницу государственного портала. Однако на самом деле этот сайт-переходник был создан мошенниками», — отметили правоохранители.

На сайте злоумышленники размещали фишинговую ссылку, перейдя по которой потерпевшие оказывались на сайте, который имитировал онлайн-банкинг. Доверчивые граждане вводили реквизиты банковской карты и далее эти данные становились доступными аферистам.

Затем средства с банковских карт своих жертв злоумышленники «выводили» на подконтрольные счета.

Сейчас установлено 13 эпизодов преступной деятельности подозреваемых, добавили в прокуратуре.

Всем четырем фигурантам инкриминируют мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники организованной группой, повторно.

Сейчас все фигуранты находятся в СИЗО.