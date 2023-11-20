Выманивали деньги под видом соцвыплат: на Харьковщине поймали юных мошенников
Правоохранители Харьковщины задержали четырех мошенников, которые зарабатывали на фишинге.
По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемые – трое 20-летних мужчин и 18-летний парень. Преступный план фигуранты разработали в декабре прошлого года.
«Мошенники настроили таргетированную рекламу в соцсетях на аудиторию, заинтересованную в получении денежной помощи в виде выплат от государства, благотворительных фондов и т.п. В рекламном объявлении предлагалось перейти по ссылке для оформления выплат на сайт, визуально похож на страницу государственного портала. Однако на самом деле этот сайт-переходник был создан мошенниками», — отметили правоохранители.
На сайте злоумышленники размещали фишинговую ссылку, перейдя по которой потерпевшие оказывались на сайте, который имитировал онлайн-банкинг. Доверчивые граждане вводили реквизиты банковской карты и далее эти данные становились доступными аферистам.
Затем средства с банковских карт своих жертв злоумышленники «выводили» на подконтрольные счета.
Сейчас установлено 13 эпизодов преступной деятельности подозреваемых, добавили в прокуратуре.
Всем четырем фигурантам инкриминируют мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники организованной группой, повторно.
Сейчас все фигуранты находятся в СИЗО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: банк, мошенники, прокуратура, СИЗО, фишинг, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины задержали четырех мошенников, которые зарабатывали на фишинге.".