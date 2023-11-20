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Выманивали деньги под видом соцвыплат: на Харьковщине поймали юных мошенников

Общество 12:50   20.11.2023
Виктория Яковенко
Выманивали деньги под видом соцвыплат: на Харьковщине поймали юных мошенников Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители Харьковщины задержали четырех мошенников, которые зарабатывали на фишинге.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемые – трое 20-летних мужчин и 18-летний парень. Преступный план фигуранты разработали в декабре прошлого года.

«Мошенники настроили таргетированную рекламу в соцсетях на аудиторию, заинтересованную в получении денежной помощи в виде выплат от государства, благотворительных фондов и т.п. В рекламном объявлении предлагалось перейти по ссылке для оформления выплат на сайт, визуально похож на страницу государственного портала. Однако на самом деле этот сайт-переходник был создан мошенниками», — отметили правоохранители.

На сайте злоумышленники размещали фишинговую ссылку, перейдя по которой потерпевшие оказывались на сайте, который имитировал онлайн-банкинг. Доверчивые граждане вводили реквизиты банковской карты и далее эти данные становились доступными аферистам.

Затем средства с банковских карт своих жертв злоумышленники «выводили» на подконтрольные счета.

Сейчас установлено 13 эпизодов преступной деятельности подозреваемых, добавили в прокуратуре.

Всем четырем фигурантам инкриминируют мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники организованной группой, повторно.

Сейчас все фигуранты находятся в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины задержали четырех мошенников, которые зарабатывали на фишинге.".