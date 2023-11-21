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Зимова казка. Який вигляд має засніжений екопарк під Харковом (відео)

Суспільство 18:52   21.11.2023
Олена Нагорна
Зимова казка. Який вигляд має засніжений екопарк під Харковом (відео)

Харківський екопарк поринув у зимову атмосферу. Сніг покрив алеї регіонального ландшафтного парку та відкриті вольєри тварин.

На фейсбук-сторінці екопарку наголошують, що давно не бачили територію такою таємничою та загадковою.

“Перший сніг зробив свою магічну справу – подарував зимову казку”, – зазначають у публікації.

Відео: пресслужба екопарку

Також в екопарку повідомили, що перший сніг завершив традиційний фестиваль “Бал хризантем”.

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 18:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський екопарк поринув у зимову атмосферу. Сніг покрив алеї регіонального ландшафтного парку та відкриті вольєри тварин.".