Зимова казка. Який вигляд має засніжений екопарк під Харковом (відео)
Харківський екопарк поринув у зимову атмосферу. Сніг покрив алеї регіонального ландшафтного парку та відкриті вольєри тварин.
На фейсбук-сторінці екопарку наголошують, що давно не бачили територію такою таємничою та загадковою.
“Перший сніг зробив свою магічну справу – подарував зимову казку”, – зазначають у публікації.
Відео: пресслужба екопарку
Також в екопарку повідомили, що перший сніг завершив традиційний фестиваль “Бал хризантем”.
Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: животні, зима, снег, Харьков., экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 18:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський екопарк поринув у зимову атмосферу. Сніг покрив алеї регіонального ландшафтного парку та відкриті вольєри тварин.".