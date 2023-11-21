Зимова казка. Який вигляд має засніжений екопарк під Харковом (відео)

Харківський екопарк поринув у зимову атмосферу. Сніг покрив алеї регіонального ландшафтного парку та відкриті вольєри тварин.

На фейсбук-сторінці екопарку наголошують, що давно не бачили територію такою таємничою та загадковою.

“Перший сніг зробив свою магічну справу – подарував зимову казку”, – зазначають у публікації.

Відео: пресслужба екопарку

Також в екопарку повідомили, що перший сніг завершив традиційний фестиваль “Бал хризантем”.

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.