Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
Харьковский экопарк окунулся в зимнюю атмосферу. Снег покрыл аллеи регионального ландшафтного парка и открытые вольеры животных.
На странице экопарка в Facebook подчеркивают, что давно не видели территорию такой таинственной и загадочной.
«Первый снег сделал свое магическое дело — подарил зимнюю сказку», — отмечают в публикации.
Видео: пресс-служба экопарка
Также в экопарке сообщили, что первый снег завершил традиционный фестиваль «Бал хризантем».
Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводилось мероприятие, также уже разминирована.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, зима, снег, Харьков., экопарк;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский экопарк окунулся в зимнюю атмосферу. Снег покрыл аллеи регионального ландшафтного парка и открытые вольеры животных.".