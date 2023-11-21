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Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)

Общество 18:52   21.11.2023
Елена Нагорная
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)

Харьковский экопарк окунулся в зимнюю атмосферу. Снег покрыл аллеи регионального ландшафтного парка и открытые вольеры животных.

На странице экопарка в Facebook подчеркивают, что давно не видели территорию такой таинственной и загадочной.

«Первый снег сделал свое магическое дело — подарил зимнюю сказку», — отмечают в публикации.

Видео: пресс-служба экопарка

Также в экопарке сообщили, что первый снег завершил традиционный фестиваль «Бал хризантем».

Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводилось мероприятие, также уже разминирована.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 18:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский экопарк окунулся в зимнюю атмосферу. Снег покрыл аллеи регионального ландшафтного парка и открытые вольеры животных.".