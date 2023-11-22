Мороз посилюється, до – 17. Прогноз погоди на Харківщині на 23 листопада
Фото: Василь Голосний
У четвер, 23 листопада, у Харкові та області суттєві опади не очікуються. Вночі можливий слабкий туман. На дорогах – ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 12 до 14 градусів морозу, а вдень – 5 – 7 морозу.
По області нічна температура становитиме від 12 до 17 градусів зі знаком “мінус”, вдень – 3 – 8 морозу.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви до 15-20 м/с.
Читайте також: Харків’яни просять приносити килими для утеплення вольєрів для тварин
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мороз, погода, прогноз, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мороз посилюється, до – 17. Прогноз погоди на Харківщині на 23 листопада»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 20:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 23 листопада, у Харкові та області суттєві опади не очікуються. Вночі можливий слабкий туман. На дорогах – ожеледиця.".