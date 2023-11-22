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Мороз посилюється, до – 17. Прогноз погоди на Харківщині на 23 листопада

Суспільство 20:49   22.11.2023
Олена Нагорна
Мороз посилюється, до – 17. Прогноз погоди на Харківщині на 23 листопада Фото: Василь Голосний

У четвер, 23 листопада, у Харкові та області суттєві опади не очікуються. Вночі можливий слабкий туман. На дорогах – ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 12 до 14 градусів морозу, а вдень – 5 – 7 морозу.

По області нічна температура становитиме від 12 до 17 градусів зі знаком “мінус”, вдень – 3 – 8 морозу.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 20:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 23 листопада, у Харкові та області суттєві опади не очікуються. Вночі можливий слабкий туман. На дорогах – ожеледиця.".