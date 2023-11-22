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Мороз усиливается, до — 17. Прогноз погоды в Харькове и области на 23 ноября

Общество 20:49   22.11.2023
Елена Нагорная
Мороз усиливается, до — 17. Прогноз погоды в Харькове и области на 23 ноября Фото: Василий Голосный

В четверг, 23 ноября, в Харькове и области существенные осадки не ожидаются. Ночью возможен слабый туман. На дорогах — гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 12 до 14 градусов мороза, а днем — 5 — 7 мороза.

По области ночная температура составит от 12 до 17 градусов со знаком «минус», днем — 3 — 8 мороза.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, по области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 20:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 23 ноября, в Харькове и области существенные осадки не ожидаются. Ночью возможен слабый туман. На дорогах — гололед.".