Мороз усиливается, до — 17. Прогноз погоды в Харькове и области на 23 ноября

В четверг, 23 ноября, в Харькове и области существенные осадки не ожидаются. Ночью возможен слабый туман. На дорогах — гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 12 до 14 градусов мороза, а днем — 5 — 7 мороза.

По области ночная температура составит от 12 до 17 градусов со знаком «минус», днем — 3 — 8 мороза.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, по области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.

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