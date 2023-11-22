Мороз усиливается, до — 17. Прогноз погоды в Харькове и области на 23 ноября
Фото: Василий Голосный
В четверг, 23 ноября, в Харькове и области существенные осадки не ожидаются. Ночью возможен слабый туман. На дорогах — гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 12 до 14 градусов мороза, а днем — 5 — 7 мороза.
По области ночная температура составит от 12 до 17 градусов со знаком «минус», днем — 3 — 8 мороза.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, по области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, погода, прогноз, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 20:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 23 ноября, в Харькове и области существенные осадки не ожидаются. Ночью возможен слабый туман. На дорогах — гололед.".