На Харківщині повернули світло у 200 будинків у прикордонні

Енергетики змогли “заживити” частину споживачів Козачої Лопані на Харківщині, повідомили в Харківобленерго.

“Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання для понад 200 споживачів прикордонної Козачої Лопані. Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, жителі цієї частини селища залишалися без світла майже два тижні. Причина – пошкодження трансформатора внаслідок ворожих обстрілів“, – повідомила пресслужба Харківобленерго вранці 22 листопада.

Енергетики пояснили: так багато часу на ремонтні роботи знадобилося через суттєвий обсяг пошкоджень та постійну загрозу обстрілів.

“Однак нам все ж таки вдалося знайти рішення та під’єднати знеструмлених споживачів за резервною схемою живлення”, – сказав Володимир Климчук.