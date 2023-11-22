На Харьковщине вернули свет в 200 домов в приграничье

Энергетики смогли «запитать» часть потребителей Казачьей Лопани на Харьковщине, сообщили в Харьковоблэнерго.

«Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение для более 200 потребителей пограничной Казачьей Лопани. Как рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук, жители этой части поселка оставались без света почти две недели. Причина – повреждение трансформатора в результате вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго утром 22 ноября.

Энергетики объясняли: так много времени на ремонтные работы потребовалось из-за существенного объема повреждений и постоянной угрозы обстрелов.

«Однако нам все же удалось найти решение и подключить обесточенных потребителей по резервной схеме питания», — сказал Владимир Климчук.