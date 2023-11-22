Live
  • Ср 22.11.2023
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.47

На Харьковщине вернули свет в 200 домов в приграничье

Общество 10:15   22.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине вернули свет в 200 домов в приграничье

Энергетики смогли «запитать» часть потребителей Казачьей Лопани на Харьковщине, сообщили в Харьковоблэнерго.

«Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение для более 200 потребителей пограничной Казачьей Лопани. Как рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук, жители этой части поселка оставались без света почти две недели. Причина – повреждение трансформатора в результате вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго утром 22 ноября.

Энергетики объясняли: так много времени на ремонтные работы потребовалось из-за существенного объема повреждений и постоянной угрозы обстрелов.

Читайте также: На Харьковщине энергетики запитали село, где остались десять жителей

«Однако нам все же удалось найти решение и подключить обесточенных потребителей по резервной схеме питания», — сказал Владимир Климчук.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
22.11.2023, 11:14
Главные новости Харькова 22 ноября: агент ФСБ, НГ в метро, летели ракеты
Главные новости Харькова 22 ноября: агент ФСБ, НГ в метро, летели ракеты
22.11.2023, 14:45
«Неадекватные матери приехали»: как вывозили 37 детей Харьковщины из РФ
«Неадекватные матери приехали»: как вывозили 37 детей Харьковщины из РФ
22.11.2023, 09:49
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
22.11.2023, 13:31
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
21.11.2023, 20:13
Вражеские ракеты в воздухе на Харьковщине – Мельник призывает быть в укрытиях
Вражеские ракеты в воздухе на Харьковщине – Мельник призывает быть в укрытиях
22.11.2023, 12:40

Новости по теме:

10:33
Мужчина погиб на Харьковщине: ГСЧС и полиция сообщили подробности
10:53
В приграничье Харьковщины обстреляли кладбище. В Казачьей частично нет света
21:47
Войска РФ ударили по приграничью Харьковщины: пропала связь, начался пожар
14:17
Россияне ударили из артиллерии по Казачьей Лопани, есть разрушения
18:51
Год без оккупантов, но рядом с РФ: интервью со старостой Казачьей Лопани

Вы читали новость: «На Харьковщине вернули свет в 200 домов в приграничье»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики смогли «запитать» часть потребителей Казачьей Лопани на Харьковщине, сообщили в Харьковоблэнерго".