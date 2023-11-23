Сніг, дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на Харківщині на 24 листопада
У п’ятницю, 24 листопада, у Харкові та області вдень очікується дощ і мокрий сніг. Також синоптики прогнозують потепління.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, а вдень – 1 – 3 тепла. Вночі прогнозують сніг, мокрий сніг, вдень – невеликі опади, очікують дощ.
По області нічна температура становитиме від 3 до 8 градусів зі знаком «мінус», вдень – 0 – 5 тепла. Вночі прогнозують сніг, місцями хуртовину. Вдень – дощ та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця.
Синоптики також попереджають про сильні пориви вітру в регіоні.
«Вночі 24 листопада по місту та області очікуються пориви південно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 24 листопада, у Харкові та області вдень очікується дощ і мокрий сніг. Також синоптики прогнозують потепління.".