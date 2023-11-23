Снег, дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на Харьковщине на 24 ноября

В пятницу, 24 ноября, в Харькове и области днем ожидается дождь и мокрый снег. Также синоптики прогнозируют потепление.

Как сообщают в Региональном центре гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, а днем – 1 – 3 тепла. Ночью прогнозируют снег, мокрый снег, днем — небольшие осадки, ожидают дождь.

По области ночная температура составит от 3 до 8 градусов со знаком «минус», днем – 0 – 5 тепла. Ночью прогнозируют снег, местами вьюгу. Днем будет идти дождь и мокрый снег. На дорогах — гололед.

Синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра в регионе.

«Ночью 24 ноября по городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — отметили синоптики.