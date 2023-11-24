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«Кохання перемагає»: у деокупованій Балаклії одружилися 200 пар (фото)

Суспільство 14:56   24.11.2023
Вікторія Яковенко
«Кохання перемагає»: у деокупованій Балаклії одружилися 200 пар (фото) Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

З моменту деокупації міста Балаклія на Харківщині взяли шлюб понад 200 пар.

«Кохання перемагає. Зокрема близько 160 родин утворилося саме з початку 2023 року», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

За даними управління, загалом на Харківщині за 10 місяців зареєстрували понад 9100 шлюбів та видали майже 6300 свідоцтв про народження дітей.

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Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Нагадаємо, Балаклію воїни ЗСУ звільнили від окупантів 8 вересня 2022 року.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 14:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З моменту деокупації міста Балаклія на Харківщині взяли шлюб понад 200 пар.".