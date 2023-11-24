«Кохання перемагає»: у деокупованій Балаклії одружилися 200 пар (фото)
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
З моменту деокупації міста Балаклія на Харківщині взяли шлюб понад 200 пар.
«Кохання перемагає. Зокрема близько 160 родин утворилося саме з початку 2023 року», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
За даними управління, загалом на Харківщині за 10 місяців зареєстрували понад 9100 шлюбів та видали майже 6300 свідоцтв про народження дітей.
Нагадаємо, Балаклію воїни ЗСУ звільнили від окупантів 8 вересня 2022 року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, деоккупация, любовь, пары, поженились, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 14:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З моменту деокупації міста Балаклія на Харківщині взяли шлюб понад 200 пар.".