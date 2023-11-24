«Кохання перемагає»: у деокупованій Балаклії одружилися 200 пар (фото)

З моменту деокупації міста Балаклія на Харківщині взяли шлюб понад 200 пар.

«Кохання перемагає. Зокрема близько 160 родин утворилося саме з початку 2023 року», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

За даними управління, загалом на Харківщині за 10 місяців зареєстрували понад 9100 шлюбів та видали майже 6300 свідоцтв про народження дітей.

Нагадаємо, Балаклію воїни ЗСУ звільнили від окупантів 8 вересня 2022 року.