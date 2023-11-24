«Любовь побеждает»: в деоккупированной Балаклее поженились 200 пар (фото)

С момента деоккупации города Балаклея на Харьковщине вступили в брак более 200 пар.

«Любовь побеждает. В частности, около 160 семей образовалось именно с начала 2023 года», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

По данным управления, всего в Харьковской области за 10 месяцев зарегистрировали более 9100 браков и выдали почти 6300 свидетельств о рождении детей.

Напомним, Балаклею воины ВСУ освободили от оккупантов 8 сентября 2022 года.