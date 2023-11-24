«Любовь побеждает»: в деоккупированной Балаклее поженились 200 пар (фото)
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
С момента деоккупации города Балаклея на Харьковщине вступили в брак более 200 пар.
«Любовь побеждает. В частности, около 160 семей образовалось именно с начала 2023 года», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
По данным управления, всего в Харьковской области за 10 месяцев зарегистрировали более 9100 браков и выдали почти 6300 свидетельств о рождении детей.
Напомним, Балаклею воины ВСУ освободили от оккупантов 8 сентября 2022 года.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, деоккупация, любовь, пары, поженились, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Любовь побеждает»: в деоккупированной Балаклее поженились 200 пар (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 14:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С момента деоккупации города Балаклея на Харьковщине вступили в брак более 200 пар.".