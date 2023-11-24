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«Любовь побеждает»: в деоккупированной Балаклее поженились 200 пар (фото)

Общество 14:56   24.11.2023
Виктория Яковенко
«Любовь побеждает»: в деоккупированной Балаклее поженились 200 пар (фото) Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

С момента деоккупации города Балаклея на Харьковщине вступили в брак более 200 пар.

«Любовь побеждает. В частности, около 160 семей образовалось именно с начала 2023 года», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

По данным управления, всего в Харьковской области за 10 месяцев зарегистрировали более 9100 браков и выдали почти 6300 свидетельств о рождении детей.

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Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

Напомним, Балаклею воины ВСУ освободили от оккупантов 8 сентября 2022 года.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 14:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С момента деоккупации города Балаклея на Харьковщине вступили в брак более 200 пар.".