У Харкові 9 тис. грн пропонував копам водій, який сів за кермо п’яним
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
24 листопада вдень патрульні зупинила автомобіль ВАЗ на вулиці Пожарського в Харкові – за порушення ПДР. З’ясувалося, що водій їхав напідпитку.
Ознаки алкогольного сп’яніння копи виявили у водія під час спілкування. Інспектори запропонували чоловіку пройти відповідний огляд, однак він відмовився, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 9 000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував та наполягав на «вирішенні питання на місці», – зазначили правоохоронці.
На місце патрульні викликали слідчих.
Читайте також: Їхав п’яним і порушив ПДР: у Харкові водій пропонував копам 1700 грн хабаря
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, водитель, копы, нарушение, патрульні, ПДД, пьяный, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові 9 тис. грн пропонував копам водій, який сів за кермо п’яним»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 листопада вдень патрульні зупинила автомобіль ВАЗ на вулиці Пожарського в Харкові – за порушення ПДР. З’ясувалося, що водій їхав напідпитку.".