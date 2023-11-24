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У Харкові 9 тис. грн пропонував копам водій, який сів за кермо п’яним

Суспільство 13:49   24.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові 9 тис. грн пропонував копам водій, який сів за кермо п’яним Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

24 листопада вдень патрульні зупинила автомобіль ВАЗ на вулиці Пожарського в Харкові – за порушення ПДР. З’ясувалося, що водій їхав напідпитку.

Ознаки алкогольного сп’яніння копи виявили у водія під час спілкування. Інспектори запропонували чоловіку пройти відповідний огляд, однак він відмовився, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 9 000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував та наполягав на «вирішенні питання на місці», – зазначили правоохоронці.

На місце патрульні викликали слідчих.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 13:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 листопада вдень патрульні зупинила автомобіль ВАЗ на вулиці Пожарського в Харкові – за порушення ПДР. З’ясувалося, що водій їхав напідпитку.".