У Харкові 9 тис. грн пропонував копам водій, який сів за кермо п’яним

24 листопада вдень патрульні зупинила автомобіль ВАЗ на вулиці Пожарського в Харкові – за порушення ПДР. З’ясувалося, що водій їхав напідпитку.

Ознаки алкогольного сп’яніння копи виявили у водія під час спілкування. Інспектори запропонували чоловіку пройти відповідний огляд, однак він відмовився, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 9 000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував та наполягав на «вирішенні питання на місці», – зазначили правоохоронці.

На місце патрульні викликали слідчих.