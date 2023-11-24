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В Харькове 9 тыс. грн предлагал копам водитель, севший за руль пьяным

Общество 13:49   24.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове 9 тыс. грн предлагал копам водитель, севший за руль пьяным Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

24 ноября днем патрульные остановила автомобиль ВАЗ на улице Пожарского в Харькове – за нарушение ПДД. Выяснилось, что водитель ехал под хмельком.

Признаки алкогольного опьянения копы обнаружили у водителя во время общения. Инспекторы предложили мужчине пройти соответствующую проверку, однако он отказался, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«За непривлечение к ответственности мужчина предложил правоохранителям неправомерную выгоду в сумме 9000 гривен. Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель на предупреждение не реагировал и настаивал на «решении вопроса на месте», — отметили правоохранители.

На место патрульные вызвали следователей.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 13:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 ноября днем патрульные остановила автомобиль ВАЗ на улице Пожарского в Харькове – за нарушение ПДД. Выяснилось, что водитель ехал под хмельком.".