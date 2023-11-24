В Харькове 9 тыс. грн предлагал копам водитель, севший за руль пьяным
24 ноября днем патрульные остановила автомобиль ВАЗ на улице Пожарского в Харькове – за нарушение ПДД. Выяснилось, что водитель ехал под хмельком.
Признаки алкогольного опьянения копы обнаружили у водителя во время общения. Инспекторы предложили мужчине пройти соответствующую проверку, однако он отказался, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«За непривлечение к ответственности мужчина предложил правоохранителям неправомерную выгоду в сумме 9000 гривен. Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель на предупреждение не реагировал и настаивал на «решении вопроса на месте», — отметили правоохранители.
На место патрульные вызвали следователей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водитель, копы, нарушение, патрульні, патрульные, ПДД, пьяный, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 ноября днем патрульные остановила автомобиль ВАЗ на улице Пожарского в Харькове – за нарушение ПДД. Выяснилось, что водитель ехал под хмельком.".