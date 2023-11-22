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Ехал пьяным и нарушил ПДД: в Харькове водитель предлагал копам 1700 грн взятки

Общество 11:27   22.11.2023
Виктория Яковенко
Ехал пьяным и нарушил ПДД: в Харькове водитель предлагал копам 1700 грн взятки Фото: ГУНП в Харьковской области

Водителя, который сел пьяным за руль, проехал на «желтый», а затем предлагал полицейским взятку, будут судить на Харьковщине.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в Основянском районе 3 ноября 53-летний водитель нарушил ПДД — проехал на желтый цвет светофора. Патрульные остановили мужчину и обнаружили у нарушителя признаки алкогольного опьянения.

Во время оформления протокола об административном правонарушении водитель предложил патрульным 1700 гривен за избежание наказания, добавили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ. Ему грозит штраф или ограничение свободы сроком от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 11:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителя, который сел пьяным за руль, проехал на «желтый», а затем предлагал полицейским взятку, будут судить на Харьковщине.".