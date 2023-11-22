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Їхав п’яним і порушив ПДР: у Харкові водій пропонував копам 1700 грн хабаря

Суспільство 11:27   22.11.2023
Вікторія Яковенко
Їхав п’яним і порушив ПДР: у Харкові водій пропонував копам 1700 грн хабаря Фото: ГУНП в Харківській області

Водія, який сів п’яним за кермо, проїхав на «жовтий», а потім пропонував поліцейським хабаря, судитимуть на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в Основ’янському районі 3 листопада 53-річний водій порушив ПДР – проїхав на жовтий колір світлофора. Патрульні зупинили водія і виявили у порушника ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, водій запропонував патрульним 1700 гривень за уникнення покарання, додали в поліції.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Йому загрожує штраф або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 11:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водія, який сів п’яним за кермо, проїхав на «жовтий», а потім пропонував поліцейським хабаря, судитимуть на Харківщині.".