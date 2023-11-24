Врожай тропічних фруктів зібрали у Харкові (фото)

Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко зібрав плоди маракуї у Харкові.

Про це Авраменко повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

«Харківська маракуя! Останній врожай з городу. З кожним роком виходить все краще. Вчуся на своїх помилках, вивчаю досвід інших людей. Цього року врожай маракуї (passiflora incarnata) дещо вищий ніж у попередні роки. Але стиглість не повна. Плоди потребують дозарювання», – написав Авраменко.