Врожай тропічних фруктів зібрали у Харкові (фото)
Фото: Сергій Авраменко
Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко зібрав плоди маракуї у Харкові.
Про це Авраменко повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
«Харківська маракуя! Останній врожай з городу. З кожним роком виходить все краще. Вчуся на своїх помилках, вивчаю досвід інших людей. Цього року врожай маракуї (passiflora incarnata) дещо вищий ніж у попередні роки. Але стиглість не повна. Плоди потребують дозарювання», – написав Авраменко.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 11:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко зібрав плоди маракуї у Харкові.".