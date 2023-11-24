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Врожай тропічних фруктів зібрали у Харкові (фото)

Суспільство 11:43   24.11.2023
Вікторія Яковенко
Врожай тропічних фруктів зібрали у Харкові (фото) Фото: Сергій Авраменко

Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко зібрав плоди маракуї у Харкові.

Про це Авраменко повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

«Харківська маракуя! Останній врожай з городу. З кожним роком виходить все краще. Вчуся на своїх помилках, вивчаю досвід інших людей. Цього року врожай маракуї (passiflora incarnata) дещо вищий ніж у попередні роки. Але стиглість не повна. Плоди потребують дозарювання», – написав Авраменко.

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Фото: Сергій Авраменко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 11:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко зібрав плоди маракуї у Харкові.".