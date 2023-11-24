Урожай тропических фруктов собрали в Харькове (фото)
Фото: Сергей Авраменко
Главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко собрал плоды маракуи в Харькове.
Об этом Авраменко сообщил на своей странице в Facebook.
«Харьковская маракуя! Последний урожай из огорода. С каждым годом выходит все лучше. Учусь на своих ошибках, изучаю опыт других людей. В этом году урожай маракуи (passiflora incarnata) несколько больше, чем в предыдущие годы. Но спелость не полная. Плоды нуждаются в дозаривании», — написал Авраменко.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 11:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко собрал плоды маракуи в Харькове.".