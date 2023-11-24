Урожай тропических фруктов собрали в Харькове (фото)

Главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко собрал плоды маракуи в Харькове.

Об этом Авраменко сообщил на своей странице в Facebook.

«Харьковская маракуя! Последний урожай из огорода. С каждым годом выходит все лучше. Учусь на своих ошибках, изучаю опыт других людей. В этом году урожай маракуи (passiflora incarnata) несколько больше, чем в предыдущие годы. Но спелость не полная. Плоды нуждаются в дозаривании», — написал Авраменко.