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Вночі хурделитиме. Прогноз погоди в Харкові та області на 28 листопада

Суспільство 19:28   27.11.2023
Олена Нагорна
Вночі хурделитиме. Прогноз погоди в Харкові та області на 28 листопада Фото: Василь Голосний

У вівторок, 28 листопада, у Харкові та області вночі очікуються сніг та хуртовина. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, а вдень – 2 – 4 градуси зі знаком “мінус”.

По області нічна температура становитиме від 4 до 9 морозу, вдень – 0 – 5 морозу.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с; вночі пориви до 15 – 20 м/с.

Раніше у відомстві повідомляли, що поривам вітру та хуртовині вночі 28 листопада присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

Циклон, що спричинив снігопади та перемети 26-27 листопада в низці областей, за даними ДСНС, залишає територію України. Але з вечора 28 листопада з південного заходу рухатиметься новий циклон.

“У середу очікуємо опади практично по всій території України. Циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази… У північних областях, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде мокрий сніг, а на півдні й південному сході – дощі”, – розповіла керівниця пресслужби Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 19:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 28 листопада, у Харкові та області вночі очікуються сніг та хуртовина. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.".