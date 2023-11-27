Вночі хурделитиме. Прогноз погоди в Харкові та області на 28 листопада
У вівторок, 28 листопада, у Харкові та області вночі очікуються сніг та хуртовина. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, а вдень – 2 – 4 градуси зі знаком “мінус”.
По області нічна температура становитиме від 4 до 9 морозу, вдень – 0 – 5 морозу.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с; вночі пориви до 15 – 20 м/с.
Раніше у відомстві повідомляли, що поривам вітру та хуртовині вночі 28 листопада присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
Циклон, що спричинив снігопади та перемети 26-27 листопада в низці областей, за даними ДСНС, залишає територію України. Але з вечора 28 листопада з південного заходу рухатиметься новий циклон.
“У середу очікуємо опади практично по всій території України. Циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази… У північних областях, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде мокрий сніг, а на півдні й південному сході – дощі”, – розповіла керівниця пресслужби Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 28 листопада, у Харкові та області вночі очікуються сніг та хуртовина. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.".