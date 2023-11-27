Ночью будет заметать. Прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября
Во вторник, 28 ноября, в Харькове и области ночью ожидаются снег и метель. Днем без существенных осадков, на дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, а днем — 2 — 4 градуса со знаком «минус».
По области ночная температура составит от 4 до 9 мороза, днем — 0 — 5 мороза.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с; ночью порывы до 15 — 20 м/с.
Ранее в ведомстве сообщали, что порывам ветра и метели ночью 28 ноября присвоен I уровень опасности, желтый.
Циклон, вызвавший снегопады и переметы 26-27 ноября в ряде областей, по данным ГСЧС, покидает территорию Украины. Но с вечера 28 ноября с юго-запада будет двигаться новый циклон.
«В среду ожидаем осадки практически по всей территории Украины. Циклон будет охватывать большую территорию, но осадки будут разнообразной фазы… В северных областях, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет мокрый снег, а на юге и юго-востоке — дожди», — рассказала руководитель пресс-службы Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метель, погода, прогноз, снег, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 19:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 28 ноября, в Харькове и области ночью ожидаются снег и метель. Днем без существенных осадков, на дорогах гололед.".