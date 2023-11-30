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Один чоловік загинув, 13 мешканців евакуювали з будинку у Харкові через пожежу

Події 17:30   30.11.2023
Оксана Якушко
Один чоловік загинув, 13 мешканців евакуювали з будинку у Харкові через пожежу

Пожежа сталася сьогодні, 30 листопада, о 15:42 на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у пров. Зерновому у Харкові, повідомили у ДСНС Харківської області. 

У квартирі горіли домашні речі на площі 8 м². Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка (вік встановлюється). Також рятувальники евакуювали 13 мешканців з верхніх поверхів 5-поверхівки, з них 4 дітей.

О 16.50 пожежники локалізували пожежу. Наразі триває її ліквідація. Причини та обставини пожежі встановлюють.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася сьогодні, 30 листопада, о 15:42 на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у пров. Зерновому у Харкові, повідомили у ДСНС Харківської області. ".