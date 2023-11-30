Один чоловік загинув, 13 мешканців евакуювали з будинку у Харкові через пожежу

Пожежа сталася сьогодні, 30 листопада, о 15:42 на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у пров. Зерновому у Харкові, повідомили у ДСНС Харківської області.

У квартирі горіли домашні речі на площі 8 м². Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка (вік встановлюється). Також рятувальники евакуювали 13 мешканців з верхніх поверхів 5-поверхівки, з них 4 дітей.

О 16.50 пожежники локалізували пожежу. Наразі триває її ліквідація. Причини та обставини пожежі встановлюють.