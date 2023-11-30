Один мужчина погиб, 13 жителей эвакуировали из дома в Харькове из-за пожара

Пожар произошел сегодня, 30 ноября, в 15:42 на втором этаже пятиэтажного жилого дома по пер. Зерновому в Харькове, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

В квартире горели домашние вещи на площади в 8 м². Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины (возраст устанавливается). Также пожарные эвакуировали 13 жителей с верхних этажей 5-этажки, из них 4 детей.

В 16:50 пожарные локализовали пожар. В настоящее время идет ее ликвидация. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.