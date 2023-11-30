Один мужчина погиб, 13 жителей эвакуировали из дома в Харькове из-за пожара
Пожар произошел сегодня, 30 ноября, в 15:42 на втором этаже пятиэтажного жилого дома по пер. Зерновому в Харькове, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
В квартире горели домашние вещи на площади в 8 м². Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины (возраст устанавливается). Также пожарные эвакуировали 13 жителей с верхних этажей 5-этажки, из них 4 детей.
В 16:50 пожарные локализовали пожар. В настоящее время идет ее ликвидация. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дети, дом, погибший, пожар, Харьков., эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел сегодня, 30 ноября, в 15:42 на втором этаже пятиэтажного жилого дома по пер. Зерновому в Харькове, сообщили в ГСЧС Харьковской области. ".