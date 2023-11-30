Розкол Зеленського із військовими – це «пропаганда РФ»: голова ВР Стефанчук

Спікер ВР Руслан Стефанчук прокоментував Politico резонансну статтю в The Economist, де повідомляється про конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Він назвав «чутками» інформацію про напруженість між урядом країни та її військовим командуванням. РФ, за словами Стефанчука, використала ці інсинуації, щоб розколоти єдність Києва після повномасштабного вторгнення Москви.

Млявий прогрес України під час контрнаступу призвів до перших публічних ознак тертя між Зеленським і його генералами, оскільки український президент щосили намагався зберегти підтримку західних союзників.

Руслан Стефанчук, речник парламенту і колишній головний помічник Зеленського, заявив, що чутки про розбіжності поширювалися «російськими каналами», назвавши їх «російською пропагандою».

«Ніколи не було жодного випадку напруженості між політичним і військовим керівництвом», — заявив Стефанчук, який зазвичай є присутнім на засіданнях військового кабінету.