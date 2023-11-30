Раскол Зеленского с военными – это «российская пропаганда»: глава ВР Стефанчук
Спикер ВР Руслан Стефанчук прокомментировал Politico резонансную статью в The Economist, где сообщается о конфликте между президентом Украины Владимире Зеленском и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.
Он назвал «слухами» информацию о напряженности между правительством страны и ее военным командованием. РФ, по словам Стефанчука, использовала эти инсинуации, чтобы расколоть единство Киева после полномасштабного вторжения Москвы.
Вялый прогресс Украины во время контрнаступления привел к первым публичным признакам трений между Зеленским и его генералами, поскольку украинский президент изо всех сил старался сохранить поддержку среди западных союзников.
Руслан Стефанчук, спикер парламента и бывший главный помощник Зеленского, заявил, что слухи о разногласиях распространялись по «российским каналам», назвав их «российской пропагандой».
«Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», — заявил Стефанчук, который обычно присутствует на заседаниях военного кабинета.
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- Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: Валерий Залужный, Владимир зеленский, ВР, ВСУ, главнокомандующий ВСУ, конфликт, президент Украины, раскол, Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 14:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ВР Руслан Стефанчук прокомментировал Politico резонансную статью в The Economist, где сообщается о конфликте между президентом Украины Владимире Зеленском и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.".