Раскол Зеленского с военными – это «российская пропаганда»: глава ВР Стефанчук

Спикер ВР Руслан Стефанчук прокомментировал Politico резонансную статью в The Economist, где сообщается о конфликте между президентом Украины Владимире Зеленском и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Он назвал «слухами» информацию о напряженности между правительством страны и ее военным командованием. РФ, по словам Стефанчука, использовала эти инсинуации, чтобы расколоть единство Киева после полномасштабного вторжения Москвы.

Вялый прогресс Украины во время контрнаступления привел к первым публичным признакам трений между Зеленским и его генералами, поскольку украинский президент изо всех сил старался сохранить поддержку среди западных союзников.

Руслан Стефанчук, спикер парламента и бывший главный помощник Зеленского, заявил, что слухи о разногласиях распространялись по «российским каналам», назвав их «российской пропагандой».

«Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», — заявил Стефанчук, который обычно присутствует на заседаниях военного кабинета.