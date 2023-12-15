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Якщо родич потрапив у полон до росіян, куди звертатися у Харкові

Суспільство 19:16   15.12.2023
Оксана Якушко
Якщо родич потрапив у полон до росіян, куди звертатися у Харкові

У Харкові Східний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими проводить консультації для родин безвісти зниклих, полонених або загиблих захисників і захисниць, а також – для звільнених з полону бійців.

Фахівці центру надають інформацію щодо юридичних та процедурних питань, пов’язаних з перебуванням людини у полоні. Також проводяться консультації щодо державних соціальних зобов’язань, гарантованих у випадку потрапляння в полон. Окрім того, люди можуть звертатися по психологічну підтримку.

Як звернутися до Східного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

📞 за номером 0 800 300 176 (працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 включно);

📧 на e-mail: koord.center.kharkiv@gmail.com.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 19:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові Східний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими проводить консультації для родин безвісти зниклих, полонених або загиблих захисників і захисниць, а також – для звільнених з полону бійців.".