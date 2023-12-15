Если родственник попал в плен к россиянам, куда обращаться в Харькове

В Харькове Восточный региональный центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными проводит консультации для семей без вести пропавших, пленных или погибших защитников и защитниц, а также для освобожденных из плена бойцов.

Специалисты центра предоставляют информацию по юридическим и процедурным вопросам, связанным с пребыванием человека в плену. Также проводятся консультации по государственным социальным обязательствам, гарантированным в случае попадания в плен. Кроме того, люди могут обращаться за психологической поддержкой.

Как обратиться в Восточный региональный центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными:

📞 по номеру 0 800 300 176 (работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 включительно);

📧 на e-mail: koord.center.kharkiv@gmail.com;