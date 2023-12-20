Сухопутні війська ЗСУ опублікували нагадування від харківської 92-ї бригади

Мотивувальне відео від танкістів 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка розмістили в телеграм Сухопутних військ ЗСУ.

На тлі песимістичних настроїв, що виникли в тилу через затримку міжнародної допомоги, харківські танкісти нагадали українцям слова Тараса Шевченка: “Боріться – поборете! Вам Бог помагає!”