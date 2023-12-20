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Сухопутні війська ЗСУ опублікували нагадування від харківської 92-ї бригади

Суспільство 10:45   20.12.2023
Оксана Горун
Сухопутні війська ЗСУ опублікували нагадування від харківської 92-ї бригади

Мотивувальне відео від танкістів 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка розмістили в телеграм Сухопутних військ ЗСУ.

На тлі песимістичних настроїв, що виникли в тилу через затримку міжнародної допомоги, харківські танкісти нагадали українцям слова Тараса Шевченка: “Боріться – поборете! Вам Бог помагає!”

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 10:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мотивувальне відео від танкістів 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка розмістили в телеграм Сухопутних військ ЗСУ".