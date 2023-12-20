Сухопутні війська ЗСУ опублікували нагадування від харківської 92-ї бригади
Мотивувальне відео від танкістів 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка розмістили в телеграм Сухопутних військ ЗСУ.
На тлі песимістичних настроїв, що виникли в тилу через затримку міжнародної допомоги, харківські танкісти нагадали українцям слова Тараса Шевченка: “Боріться – поборете! Вам Бог помагає!”
Читайте також: 245 цілей ворога вразили дрони харківської 92-ї ОШБр у листопаді (інфографіка)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, війна, ЗСУ, сухопутные войска;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сухопутні війська ЗСУ опублікували нагадування від харківської 92-ї бригади»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мотивувальне відео від танкістів 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка розмістили в телеграм Сухопутних військ ЗСУ".