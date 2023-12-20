Сухопутные войска ВСУ опубликовали напоминание от харьковской 92-й бригады
Фото: 92 ОМБр
Мотивирущющее видео от танкистов 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко разместили в telegram Сухопутных войск ВСУ.
На фоне пессимистичных настроений, возникших в тылу из-за задержки международной помощи харьковские танкисты напомнили украинцам слова Тараса Шевченко: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!»
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, война, ВСУ, сухопутные войска;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мотивирущющее видео от танкистов 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко разместили в telegram Сухопутных войск ВСУ".