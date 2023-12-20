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Сухопутные войска ВСУ опубликовали напоминание от харьковской 92-й бригады

Общество 10:45   20.12.2023
Оксана Горун
Сухопутные войска ВСУ опубликовали напоминание от харьковской 92-й бригады Фото: 92 ОМБр

Мотивирущющее видео от танкистов 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко разместили в telegram Сухопутных войск ВСУ.

На фоне пессимистичных настроений, возникших в тылу из-за задержки международной помощи харьковские танкисты напомнили украинцам слова Тараса Шевченко: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!»

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Автор: Оксана Горун
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Сухопутные войска ВСУ опубликовали напоминание от харьковской 92-й бригады
20.12.2023, 10:45

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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 10:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мотивирущющее видео от танкистов 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко разместили в telegram Сухопутных войск ВСУ".