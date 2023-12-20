Сухопутные войска ВСУ опубликовали напоминание от харьковской 92-й бригады

Мотивирущющее видео от танкистов 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко разместили в telegram Сухопутных войск ВСУ.

На фоне пессимистичных настроений, возникших в тылу из-за задержки международной помощи харьковские танкисты напомнили украинцам слова Тараса Шевченко: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!»