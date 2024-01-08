П’яний водій у Харкові хотів відкупитися від копів за 10 тис. грн

Автомобіль КІА правоохоронці зупинили за порушення правил дорожнього руху у провулку Привокзальному у Харкові ввечері 7 січня.

Під час спілкування з водієм інспектори припустили, що той був п’яний, тож запропонували йому пройти огляд, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Чоловік відмовився і почав пропонувати копам хабар у розмірі 10 тисяч гривень.

“На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував. Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу”, – розповіли патрульні.

Протягом 6-7 січня копи викрили у Харкові та області 40 водіїв, які ймовірно сіли за кермо напідпитку. Також 327 протоколів склали за порушення правил дорожнього руху.