П’яний водій у Харкові хотів відкупитися від копів за 10 тис. грн
Автомобіль КІА правоохоронці зупинили за порушення правил дорожнього руху у провулку Привокзальному у Харкові ввечері 7 січня.
Під час спілкування з водієм інспектори припустили, що той був п’яний, тож запропонували йому пройти огляд, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Чоловік відмовився і почав пропонувати копам хабар у розмірі 10 тисяч гривень.
“На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував. Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу”, – розповіли патрульні.
Протягом 6-7 січня копи викрили у Харкові та області 40 водіїв, які ймовірно сіли за кермо напідпитку. Також 327 протоколів склали за порушення правил дорожнього руху.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, водій, патрульні, поліція, пьяный, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 18:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль КІА правоохоронці зупинили за порушення правил дорожнього руху у провулку Привокзальному у Харкові ввечері 7 січня.".