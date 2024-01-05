Троє людей постраждали в потрійній ДТП на Дерев’янка в Харкові – ДСНС (фото)

Троє людей отримали травми внаслідок ДТП на вулиці Дерев’янка у Харкові 5 січня.

Зіткнулися три автомобілі: Volkswagen, Dacia та Renault. Одного із постраждалих рятувальники за допомогою спеціальних інструментів деблокували з понівеченої машини, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усіх трьох постраждалих ушпиталила бригада “швидкої”. Обставини аварії встановлюють працівники Нацполіції.

Надзвичайники закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах, особливо під час ускладнення погодних умов.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області