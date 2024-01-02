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П’яним в’їхав у дерево і загинув пасажир: на Харківщині засудили водія

Суспільство 17:53   02.01.2024
Вікторія Яковенко
П’яним в’їхав у дерево і загинув пасажир: на Харківщині засудили водія Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині 63-річний чоловік отримав вирок за те, що сів п’яним за кермо, спричинив ДТП, через що загинув його товариш-пасажир.

Йдеться про події 25 червня торік. Тоді чоловік перебував за кермом авто «ВАЗ-2107» у стані алкогольного спʼяніння та рухався по автодорозі «Коломак-Шелестове». Разом з ним в машині їхав його товариш, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Поблизу стели «Шелестове» водій не врахував дорожню обстановку, в результаті чого втратив контроль над керуванням свого автомобіля та допустив зіткнення з деревом, з подальшим перекиданням авто. Товариш водія від отриманих тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці», – зазначили правоохоронці.

Фігурант свою вину не визнав та додав, що за кермом автомобіля перебував не він, а потерпілий.

«Відповідно до висновків експертів, враховуючи характер та локалізацію тілесних ушкоджень, механічних ушкоджень на автомобілі та беручи до уваги напрямок переміщення транспортного засобу, за кермом був саме обвинувачений», – підкреслили у прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 17:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 63-річний чоловік отримав вирок за те, що сів п’яним за кермо, спричинив ДТП, через що загинув його товариш-пасажир.".