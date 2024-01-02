Пьяным въехал в дерево и погиб пассажир: на Харьковщине осудили водителя

На Харьковщине 63-летний мужчина получил приговор за то, что сел пьяным за руль, устроил ДТП, из-за чего погиб его товарищ-пассажир.

Речь идет о событиях 25 июня прошлого года. Тогда мужчина находился за рулем авто «ВАЗ-2107» в состоянии алкогольного опьянения и двигался по автодороге «Коломак-Шелестово». Вместе с ним в машине ехал его товарищ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Вблизи стелы «Шелестово» водитель не учел дорожную обстановку, в результате чего потерял контроль над управлением своего автомобиля и допустил столкновение с деревом, с последующим перекидыванием авто. Товарищ водителя от полученных телесных повреждений погиб на месте», — отметили правоохранители.

Фигурант свою вину не признал и добавил, что за рулем автомобиля находился не он, а потерпевший.

«В соответствии с выводами экспертов, учитывая характер и локализацию телесных повреждений, механических повреждений на автомобиле и принимая во внимание направление перемещения транспортного средства, за рулем было именно обвинено», — подчеркнули в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.