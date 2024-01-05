Три человека пострадали в тройном ДТП на Деревянко в Харькове — ГСЧС (фото)

Три человека получили травмы в результате ДТП на улице Деревянко в Харькове 5 января.

Столкнулись три автомобиля: Volkswagen, Dacia и Renault. Одного из пострадавших спасатели с помощью специальных инструментов деблокировали из искореженной машины, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всех троих пострадавших госпитализировала бригада «скорой». Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Нацполиции.

Чрезвычайники призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно во время осложнения погодных условий.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области