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Три человека пострадали в тройном ДТП на Деревянко в Харькове — ГСЧС (фото)

Происшествия 12:17   05.01.2024
Елена Нагорная
Три человека пострадали в тройном ДТП на Деревянко в Харькове — ГСЧС (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Три человека получили травмы в результате ДТП на улице Деревянко в Харькове 5 января.

Столкнулись три автомобиля: Volkswagen, Dacia и Renault. Одного из пострадавших спасатели с помощью специальных инструментов деблокировали из искореженной машины, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всех троих пострадавших госпитализировала бригада «скорой». Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Нацполиции.

Чрезвычайники призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно во время осложнения погодных условий.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека получили травмы в результате ДТП на улице Деревянко в Харькове 5 января.".