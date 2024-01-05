Три человека пострадали в тройном ДТП на Деревянко в Харькове — ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Три человека получили травмы в результате ДТП на улице Деревянко в Харькове 5 января.
Столкнулись три автомобиля: Volkswagen, Dacia и Renault. Одного из пострадавших спасатели с помощью специальных инструментов деблокировали из искореженной машины, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всех троих пострадавших госпитализировала бригада «скорой». Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Нацполиции.
Чрезвычайники призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно во время осложнения погодных условий.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, Деревянко, ДТП, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 12:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека получили травмы в результате ДТП на улице Деревянко в Харькове 5 января.".