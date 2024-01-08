Пьяный водитель в Харькове хотел откупиться от копов за 10 тыс. грн
Автомобиль КІА правоохранители остановили за нарушение ПДД в переулке Привокзальном в Харькове вечером 7 января.
В ходе общения с водителем инспекторы предположили, что тот был пьян, поэтому предложили ему пройти освидетельствование, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчина отказался и начал предлагать копам взятку в размере 10 тысяч гривен.
«На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал. Для фиксации обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», — рассказали патрульные.
В течение 6-7 января копы разоблачили в Харькове и области 40 водителей, которые вероятно сели за руль пьяными. Также 327 протоколов составили за нарушение ПДД.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водій, водитель, патрульні, патрульные, полиция, пьяный, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 18:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль КІА правоохранители остановили за нарушение ПДД в переулке Привокзальном в Харькове вечером 7 января.".