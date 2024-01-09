Робота в поліції: на Харківщині відкриті вакансії
На Харківщині оголосили конкурс на посади поліцейських офіцерів громад. Він триватиме до 8 лютого.
“Запрошуємо до команди поліцейських офіцерів громади: Краснокутська громада, Богодухівська громада, Височанська громада”, – повідомили на сторінці “Поліцейські офіцери громад у Харківській області” у фейсбуці.
Для участі у конкурсі необхідно зареєструвати електронну анкету на сайті Національної поліції України – за посиланням:
http://otg-officer.police.gov.ua/
Анкета доступна з 9:00 ранку 9 січня до 9:00 8 лютого 2024 року.
Основні вимоги до претендентів:
🔹 загальний практичний стаж служби в поліції не менше як півтора року (не враховується період навчання у навчальних закладах та установах первинної професійної підготовки);
🔹 вища освіта;
🔹 посвідчення водія категорії “В” (з наявним практичним досвідом водіння).
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 09:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині оголосили конкурс на посади поліцейських офіцерів громад. Він триватиме до 8 лютого".