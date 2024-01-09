Робота в поліції: на Харківщині відкриті вакансії

На Харківщині оголосили конкурс на посади поліцейських офіцерів громад. Він триватиме до 8 лютого.

“Запрошуємо до команди поліцейських офіцерів громади: Краснокутська громада, Богодухівська громада, Височанська громада”, – повідомили на сторінці “Поліцейські офіцери громад у Харківській області” у фейсбуці.

Для участі у конкурсі необхідно зареєструвати електронну анкету на сайті Національної поліції України – за посиланням:

http://otg-officer.police.gov.ua/

Анкета доступна з 9:00 ранку 9 січня до 9:00 8 лютого 2024 року.

Основні вимоги до претендентів:

🔹 загальний практичний стаж служби в поліції не менше як півтора року (не враховується період навчання у навчальних закладах та установах первинної професійної підготовки);

🔹 вища освіта;

🔹 посвідчення водія категорії “В” (з наявним практичним досвідом водіння).