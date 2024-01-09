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Робота в поліції: на Харківщині відкриті вакансії

Суспільство 09:36   09.01.2024
Оксана Горун
Робота в поліції: на Харківщині відкриті вакансії Фото: Вікторія Яковенко

На Харківщині оголосили конкурс на посади поліцейських офіцерів громад. Він триватиме до 8 лютого.

“Запрошуємо до команди поліцейських офіцерів громади: Краснокутська громада, Богодухівська громада, Височанська громада”, – повідомили на сторінці “Поліцейські офіцери громад у Харківській області” у фейсбуці.

Для участі у конкурсі необхідно зареєструвати електронну анкету на сайті Національної поліції України – за посиланням:
http://otg-officer.police.gov.ua/

Анкета доступна з 9:00 ранку 9 січня до 9:00 8 лютого 2024 року.

Основні вимоги до претендентів:

🔹 загальний практичний стаж служби в поліції не менше як півтора року (не враховується період навчання у навчальних закладах та установах первинної професійної підготовки);

🔹 вища освіта;

🔹 посвідчення водія категорії “В” (з наявним практичним досвідом водіння).

Читайте також: Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 09:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині оголосили конкурс на посади поліцейських офіцерів громад. Він триватиме до 8 лютого".