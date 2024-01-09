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Работа в полиции: на Харьковщине открыты вакансии

Общество 09:36   09.01.2024
Оксана Горун
Работа в полиции: на Харьковщине открыты вакансии Фото: Виктория Яковенко

На Харьковщине объявили конкурс на должности полицейских офицеров громад. Он продлится до 8 февраля.

«Приглашаем в команду полицейских офицеров громады: Краснокутская громада, Богодуховская громада, Высочанская громада», — сообщили на странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области» в facebook.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрировать электронную анкету на сайте Национальной полиции Украины — по ссылке:
http://otg-officer.police.gov.ua/

Анкета доступна с 9:00 утра 9 января до 9:00 8 февраля 2024 года.

Основные требования к соискателям:

🔹 общий практический стаж службы в полиции не менее полутора лет (не учитывается период обучения в учебных заведениях и учреждениях первичной профессиональной подготовки);

🔹 высшее образование;

🔹 водительское удостоверение категории «В» (с имеющимся практическим опытом вождения).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 09:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине объявили конкурс на должности полицейских офицеров громад. Он продлится до 8 февраля".