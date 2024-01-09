Работа в полиции: на Харьковщине открыты вакансии

На Харьковщине объявили конкурс на должности полицейских офицеров громад. Он продлится до 8 февраля.

«Приглашаем в команду полицейских офицеров громады: Краснокутская громада, Богодуховская громада, Высочанская громада», — сообщили на странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области» в facebook.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрировать электронную анкету на сайте Национальной полиции Украины — по ссылке:

http://otg-officer.police.gov.ua/

Анкета доступна с 9:00 утра 9 января до 9:00 8 февраля 2024 года.

Основные требования к соискателям:

🔹 общий практический стаж службы в полиции не менее полутора лет (не учитывается период обучения в учебных заведениях и учреждениях первичной профессиональной подготовки);

🔹 высшее образование;

🔹 водительское удостоверение категории «В» (с имеющимся практическим опытом вождения).