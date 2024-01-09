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У Харкові допомогли щенятам не замерзнути після ракетного удару (відео)

Суспільство 10:10   09.01.2024
Оксана Горун
У Харкові допомогли щенятам не замерзнути після ракетного удару (відео)

За п’ять годин небайдужі люди, військові та рятувальники допомогли зашити плівкою вікна в будівлі у Харкові, де тимчасово розміщують врятованих із зони бойових дій цуценят.

За допомогою після чергового ракетного удару по Харкову 8 січня звернулися представники ГО “Порятунок тварин Харків”. Один із “прильотів” припав поряд із будівлею, де знаходилися цуценята, вивезені із зони бойових дій.

“Від обстрілу вибило вікна у притулку у зоні з цуценятами. Ворог навмисно зробив це в мороз – весь холод із вулиці перенісся у вольєри, де були маленькі цуценята, – описали ситуацію в “Порятунку тварин Харків”. – Позаяк від початку війни Україна все робить разом, кілька десятків людей робочий день – понеділок – знайшли можливість порятунку цуценят від холоду. За п’ять годин ми обшили вікна плівкою у два шари”.

Цю ніч щенята провели вже у теплі. Рятувальники тварин подякували всім небайдужим харків’янам, а також військовим, волонтерам та рятувальникам ДСНС, які приїхали допомагати.

Наразі в “Порятунку тварин Харків” продовжують створювати нормальні умови для цуценят.

“Сьогодні ми продовжуємо утеплювати їх вольєри та запрошуємо вас долучитися. Коли вибуховою хвилею вибило вікна, цуценятка не мали будиночку, де сховатися від морозу, хтось ліз просто в миску з водою. Ми плануємо збудувати для них 45 будок. Це кількість, яка необхідна на 22 вольєри з цуциками”, – повідомили у фейсбуці громадської організації.

Охочих допомогти фізично чи матеріально запрошують звертатися за телефоном: (095) 400-96-30.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За п’ять годин небайдужі люди, військові та рятувальники допомогли зашити плівкою вікна в будівлі у Харкові, де тимчасово розміщують врятованих із зони бойових дій цуценят".