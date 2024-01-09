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В Харькове помогли щенкам не замерзнуть после ракетного удара (видео)

Общество 10:10   09.01.2024
Оксана Горун
В Харькове помогли щенкам не замерзнуть после ракетного удара (видео) Фото: ОО «Спасение животных Харьков»

За пять часов неравнодушные люди, военные и спасатели помогли зашить пленкой окна в здании в Харькове, где находятся на передержке спасенные из зоны боевых действий щенки.

За помощью после очередного ракетного удара по Харькову 8 января обратились представители ОО «Спасение животных Харьков». Один из «прилетов» пришелся рядом со зданием, где находились щенки, вывезенные из зоны боевых действий.

«От обстрела выбило окна в приюте в зоне с щенками. Враг намеренно сделал это в мороз – весь холод с улицы переносился в вольеры, где были маленькие щенки, — описали ситуацию в «Спасении животных Харьков». — Так как с начала войны Украина все делает вместе, несколько десятков человек рабочий день – понедельник – нашли возможность спасения щенков от холода. Через пять часов мы обшили окна пленкой в два слоя».

Эту ночь щенки провели уже в тепле. Спасатели животных поблагодарили всех неравнодушных харьковчан, а также военных, волонтеров и спасателей ГСЧС, которые приехали помогать.

Сейчас в «Спасении животных Харьков» продолжают создавать нормальные условия для щенков.

«Сегодня мы продолжаем утеплять их вольеры и приглашаем вас присоединиться. Когда взрывной волной выбило окна, щенки не имели домика, где спрятаться от мороза, кто-то лез прямо в миску с водой. Мы планируем построить для них 45 будок. Это количество, которое необходимо на 22 вольера», — сообщили в facebook общественной организации.

Желающих помочь физически или материально приглашают обращаться по телефону: (095) 400-96-30.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За пять часов неравнодушные люди, военные и спасатели помогли зашить пленкой окна в здании в Харькове, где находятся на передержке спасенные из зоны боевых действий щенки".