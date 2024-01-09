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Залужний, Умєров і Шаптала працювали на Харківщині: ворогу обіцяють “сюрпризи”

Політика 21:47   09.01.2024
Олена Нагорна
Залужний, Умєров і Шаптала працювали на Харківщині: ворогу обіцяють “сюрпризи”

Позиції українських захисників у районі міста Куп’янськ Харківської області відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала.

Командувач ОСУВ “Хортиця” Олександр Сирський ознайомив їх із ситуацією в районі Куп’янська. Успіхів у російських військових на цьому напрямку немає, повідомило Міністерство оборони.

Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається“, – підкреслив Умєров.

Як розповів в етері телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, Залужний, Умєров, Шаптала та Сирський працювали на Куп’янському напрямку 8 січня.

Як написав міністр оборони в себе в повідомленні, ворога чекають “сюрпризи”. Подивимося, які це будуть “сюрпризи”. Основне, що на цьому напрямку ворог розпочав свої активні дії ще на початку жовтня… Ми до них готувалися, ми за ними спостерігали, ми бачили їх, укріплювались інженерні споруди, підтягувалися резерви. Бачимо, що якихось успіхів на даному напрямку немає. Бачимо, що ворог постійно атакує цю бідну Синьківку, але йде весь час тим самим маршрутом. Там вже купа знищеної техніки, така собі “Чорнобаївка по-харківськи”, – сказав Фітьо.

Читайте також: Як морози вплинули на активність ворога – ситуація біля Синьківки на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 21:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позиції українських захисників у районі міста Куп’янськ Харківської області відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала.".