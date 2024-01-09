Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Залужный, Умеров и Шаптала работали на Харьковщине — врагу обещают «сюрпризы»

Общество 21:47   09.01.2024
Елена Нагорная
Залужный, Умеров и Шаптала работали на Харьковщине — врагу обещают «сюрпризы» Фото: Минобороны Украины

Позиции украинских защитников в районе города Купянск Харьковской области посетили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Командующий ОСГВ «Хортица» Александр Сырский ознакомил их с ситуацией в районе Купянска. Успехов у российских военных на этом направлении нет, сообщило Министерство обороны.

«Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время — врагу не понравится», — подчеркнул Умеров.

Как рассказал в эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, Залужный, Умеров, Шаптала и Сырский работали на Купянском направлении 8 января.

«Как написал министр обороны у себя в сообщении, врага ждут «сюрпризы». Посмотрим, какие это будут «сюрпризы». Основное, что на этом направлении враг начал свои активные действия еще в начале октября… Мы к ним готовились, мы за ними наблюдали, мы видели их, укреплялись инженерные сооружения, подтягивались резервы. Видим, что каких-то успехов на данном направлении нет. Видим, что враг постоянно атакует эту бедную Синьковку, но идет все время тем же маршрутом. Там уже куча уничтоженной техники, такая себе «Чернобаевка по-харьковски», — сказал Фитьо.

Читайте также: Как морозы повлияли на активность врага — ситуация у Синьковки на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
До 24 градусов мороза и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января
До 24 градусов мороза и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января
09.01.2024, 19:51
Главные новости Харькова 9.01: обстрелы, метросадик, оценка наступления РФ
Главные новости Харькова 9.01: обстрелы, метросадик, оценка наступления РФ
09.01.2024, 21:58
Как морозы повлияли на активность врага — ситуация у Синьковки на Харьковщине
Как морозы повлияли на активность врага — ситуация у Синьковки на Харьковщине
09.01.2024, 20:32
Залужный, Умеров и Шаптала работали на Харьковщине — врагу обещают «сюрпризы»
Залужный, Умеров и Шаптала работали на Харьковщине — врагу обещают «сюрпризы»
09.01.2024, 21:47
Мошенники используют морозы на Харьковщине
Мошенники используют морозы на Харьковщине
09.01.2024, 08:19
Что одевать и пить в морозы, чтобы не попасть в больницу — советы харьковчанам
Что одевать и пить в морозы, чтобы не попасть в больницу — советы харьковчанам
09.01.2024, 22:22

Новости по теме:

18:10
«Работой их пока недоволен» — Залужный о ТЦК
17:37
«Рады любому способу» — Залужный об электронных повестках
11:42
А если «Валера» предоставит план, что там поймет Верховный? — Машовец
20:23
Зеленский прокомментировал свои отношения с Залужным
15:14
План РФ захватить Харьков до 2026 года: реакция Залужного на статью BILD

Вы читали новость: «Залужный, Умеров и Шаптала работали на Харьковщине — врагу обещают «сюрпризы»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 21:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Позиции украинских защитников в районе города Купянск Харьковской области посетили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала.".