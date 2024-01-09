Залужный, Умеров и Шаптала работали на Харьковщине — врагу обещают «сюрпризы»

Позиции украинских защитников в районе города Купянск Харьковской области посетили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Командующий ОСГВ «Хортица» Александр Сырский ознакомил их с ситуацией в районе Купянска. Успехов у российских военных на этом направлении нет, сообщило Министерство обороны.

«Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время — врагу не понравится», — подчеркнул Умеров.

Как рассказал в эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, Залужный, Умеров, Шаптала и Сырский работали на Купянском направлении 8 января.

«Как написал министр обороны у себя в сообщении, врага ждут «сюрпризы». Посмотрим, какие это будут «сюрпризы». Основное, что на этом направлении враг начал свои активные действия еще в начале октября… Мы к ним готовились, мы за ними наблюдали, мы видели их, укреплялись инженерные сооружения, подтягивались резервы. Видим, что каких-то успехов на данном направлении нет. Видим, что враг постоянно атакует эту бедную Синьковку, но идет все время тем же маршрутом. Там уже куча уничтоженной техники, такая себе «Чернобаевка по-харьковски», — сказал Фитьо.