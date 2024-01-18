5 пралень, 4 «шиномонтажки» і 2 перукарні: які бізнеси повернулися до Харкова
Наразі у Харкові працює близько 1,1 тисячі підприємств з надання побутових послуг, повідомили у Харківській міськраді.
За їхніми даними, впродовж 2023 року в місті відкривалися нові заклади та підприємства, які відремонтували свої пошкоджені приміщення. Так, почали працювати п’ять пралень, чотири пункти шиномонтажу, дві перукарні та інші.
Такі підприємства відкриваються в усіх районах міста, переважно – у підвальних або напівпідвальних приміщеннях, додали в мерії.
Поступово відновлюють роботу перукарні, автомийки, ремонті автомайстерні тощо, які знаходяться у найбільш зруйнованій частині міста – на Північній Салтівці.
“Серед підприємств побуту частка тих, що надають соціально-побутові послуги (перукарні, ремонті майстерні, хімчистки, автомайстерні), складає понад 72%”, – зазначили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові працює близько 1,1 тисячі підприємств з надання побутових послуг, повідомили у Харківській міськраді.".