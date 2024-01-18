5 пралень, 4 «шиномонтажки» і 2 перукарні: які бізнеси повернулися до Харкова

Наразі у Харкові працює близько 1,1 тисячі підприємств з надання побутових послуг, повідомили у Харківській міськраді.

За їхніми даними, впродовж 2023 року в місті відкривалися нові заклади та підприємства, які відремонтували свої пошкоджені приміщення. Так, почали працювати п’ять пралень, чотири пункти шиномонтажу, дві перукарні та інші.

Такі підприємства відкриваються в усіх районах міста, переважно – у підвальних або напівпідвальних приміщеннях, додали в мерії.

Поступово відновлюють роботу перукарні, автомийки, ремонті автомайстерні тощо, які знаходяться у найбільш зруйнованій частині міста – на Північній Салтівці.

“Серед підприємств побуту частка тих, що надають соціально-побутові послуги (перукарні, ремонті майстерні, хімчистки, автомайстерні), складає понад 72%”, – зазначили у мерії.