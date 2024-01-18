Live
  • Чт 18.01.2024
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.9
  • EUR 41.21

5 пралень, 4 «шиномонтажки» і 2 перукарні: які бізнеси повернулися до Харкова

Суспільство 13:47   18.01.2024
Вікторія Яковенко
5 пралень, 4 «шиномонтажки» і 2 перукарні: які бізнеси повернулися до Харкова

Наразі у Харкові працює близько 1,1 тисячі підприємств з надання побутових послуг, повідомили у Харківській міськраді.

За їхніми даними, впродовж 2023 року в місті відкривалися нові заклади та підприємства, які відремонтували свої пошкоджені приміщення. Так, почали працювати п’ять пралень, чотири пункти шиномонтажу, дві перукарні та інші.

Такі підприємства відкриваються в усіх районах міста, переважно – у підвальних або напівпідвальних приміщеннях, додали в мерії.

Поступово відновлюють роботу перукарні, автомийки, ремонті автомайстерні тощо, які знаходяться у найбільш зруйнованій частині міста – на Північній Салтівці.

“Серед підприємств побуту частка тих, що надають соціально-побутові послуги (перукарні, ремонті майстерні, хімчистки, автомайстерні), складає понад 72%”, – зазначили у мерії.

Читайте також: Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 17.01: загиблі через обстріли, стан поранених
Головні новини Харкова 17.01: загиблі через обстріли, стан поранених
18.01.2024, 14:26
У Харкові понад тисяча безпритульних тварин торік знайшли новий дім
У Харкові понад тисяча безпритульних тварин торік знайшли новий дім
18.01.2024, 14:22
Аварію, яка виникла через ракетний удар у Харкові, усунули комунальники
Аварію, яка виникла через ракетний удар у Харкові, усунули комунальники
18.01.2024, 13:40
5 пралень, 4 «шиномонтажки» і 2 перукарні: які бізнеси повернулися до Харкова
5 пралень, 4 «шиномонтажки» і 2 перукарні: які бізнеси повернулися до Харкова
18.01.2024, 13:47
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
18.01.2024, 10:45
У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото)
У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото)
18.01.2024, 13:19

Новини за темою:

10:11
Залякати харків’ян неможливо – Терехов
13:40
У Харкові торік майже 14 тис. ФОП відкрили бізнес, а 15 тис. – закрили
16:02
Tesla і SpaceX турбуються, що Ілон Маск вживає важкі наркотики – WSJ
20:43
До і понад €20 тисяч: гранти для бізнесу Харкова та області затвердили
22:40
Підприємців більше, а податків так само: динаміка бізнесу на Харківщині

Ви читали новину: «5 пралень, 4 «шиномонтажки» і 2 перукарні: які бізнеси повернулися до Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 13:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові працює близько 1,1 тисячі підприємств з надання побутових послуг, повідомили у Харківській міськраді.".