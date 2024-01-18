Прачечные, «шиномонтажки», парикмахерские: какие бизнесы вернулись в Харьков
В Харькове работает около 1,1 тысячи предприятий по предоставлению бытовых услуг, сообщили в Харьковском горсовете.
По их данным, в 2023 году в городе открывались новые заведения и предприятия, которые отремонтировали свои поврежденные помещения. Так, начали работать пять прачечных, четыре пункта шиномонтажа, две парикмахерские и другие.
Такие предприятия открываются во всех районах города, преимущественно – в подвальных или полуподвальных помещениях, добавили в мэрии.
Постепенно возобновляют работу парикмахерские, автомойки, ремонты автомастерской и т.п., которые находятся в наиболее разрушенной части города – на Северной Салтовке.
«Среди предприятий быта доля оказывающих социально-бытовые услуги (парикмахерские, ремонт мастерской, химчистки, автомастерской) составляет более 72%», — отметили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, міськрада, парикмахерская, прачечные, предприятие, услуги, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работает около 1,1 тысячи предприятий по предоставлению бытовых услуг, сообщили в Харьковском горсовете.".