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Прачечные, «шиномонтажки», парикмахерские: какие бизнесы вернулись в Харьков

Общество 13:47   18.01.2024
Виктория Яковенко
Прачечные, «шиномонтажки», парикмахерские: какие бизнесы вернулись в Харьков

В Харькове работает около 1,1 тысячи предприятий по предоставлению бытовых услуг, сообщили в Харьковском горсовете.

По их данным, в 2023 году в городе открывались новые заведения и предприятия, которые отремонтировали свои поврежденные помещения. Так, начали работать пять прачечных, четыре пункта шиномонтажа, две парикмахерские и другие.

Такие предприятия открываются во всех районах города, преимущественно – в подвальных или полуподвальных помещениях, добавили в мэрии.

Постепенно возобновляют работу парикмахерские, автомойки, ремонты автомастерской и т.п., которые находятся в наиболее разрушенной части города – на Северной Салтовке.

«Среди предприятий быта доля оказывающих социально-бытовые услуги (парикмахерские, ремонт мастерской, химчистки, автомастерской) составляет более 72%», — отметили в мэрии.

Читайте также: Сколько супермаркетов, ТЦ и рынков работают в Харькове: данные мэрии

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работает около 1,1 тысячи предприятий по предоставлению бытовых услуг, сообщили в Харьковском горсовете.".