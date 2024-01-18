Прачечные, «шиномонтажки», парикмахерские: какие бизнесы вернулись в Харьков

В Харькове работает около 1,1 тысячи предприятий по предоставлению бытовых услуг, сообщили в Харьковском горсовете.

По их данным, в 2023 году в городе открывались новые заведения и предприятия, которые отремонтировали свои поврежденные помещения. Так, начали работать пять прачечных, четыре пункта шиномонтажа, две парикмахерские и другие.

Такие предприятия открываются во всех районах города, преимущественно – в подвальных или полуподвальных помещениях, добавили в мэрии.

Постепенно возобновляют работу парикмахерские, автомойки, ремонты автомастерской и т.п., которые находятся в наиболее разрушенной части города – на Северной Салтовке.

«Среди предприятий быта доля оказывающих социально-бытовые услуги (парикмахерские, ремонт мастерской, химчистки, автомастерской) составляет более 72%», — отметили в мэрии.