Потрібні інвестори, щоб відбудувати Харків, сказав Терехов послу Німеччини

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером, повідомила міськрада.

Ігор Терехов подякував німецькому народу за солідарність з Україною під час повномасштабної війни та наголосив, що саме Німеччина лідер у допомозі серед інших країн.

Також мер розповів про проєкти, над якими працює місто.

«Я дуже вдячний німецькому уряду і вашій країні в цілому за ту підтримку, яку ви надаєте під час війни. Це і транспорт, і фінансування розробки економічної моделі в рамках нового Генплану міста, і, звісно ж, оборонна допомога. Зараз нам треба залучити якомога більше інвесторів, аби відбудувати зруйновані будинки та обʼєкти критичної інфраструктури. Ми вже маємо довгострокові плани і готові робити конкретні кроки для їх реалізації», – зазначив Ігор Терехов.

Мартін Єґер підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме відновлення Харкова і вже зараз працює над тим, аби поглибити партнерство між німецьким та українським бізнесом.«Кожен інвестор оцінює вірогідні ризики, шукає стабільності та безпеки. Втім, я впевнений, що, попри близькість до фронту, Харків має необхідну промислову базу, щоб розвивати інноваційне виробництво навіть під час повномасштабної війни», – зазначив він.