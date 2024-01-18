Потрібні інвестори, щоб відбудувати Харків, сказав Терехов послу Німеччини
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером, повідомила міськрада.
Ігор Терехов подякував німецькому народу за солідарність з Україною під час повномасштабної війни та наголосив, що саме Німеччина лідер у допомозі серед інших країн.
Також мер розповів про проєкти, над якими працює місто.
«Я дуже вдячний німецькому уряду і вашій країні в цілому за ту підтримку, яку ви надаєте під час війни. Це і транспорт, і фінансування розробки економічної моделі в рамках нового Генплану міста, і, звісно ж, оборонна допомога. Зараз нам треба залучити якомога більше інвесторів, аби відбудувати зруйновані будинки та обʼєкти критичної інфраструктури. Ми вже маємо довгострокові плани і готові робити конкретні кроки для їх реалізації», – зазначив Ігор Терехов.
Мартін Єґер підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме відновлення Харкова і вже зараз працює над тим, аби поглибити партнерство між німецьким та українським бізнесом.«Кожен інвестор оцінює вірогідні ризики, шукає стабільності та безпеки. Втім, я впевнений, що, попри близькість до фронту, Харків має необхідну промислову базу, щоб розвивати інноваційне виробництво навіть під час повномасштабної війни», – зазначив він.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, германия, допомога, инвесторы, посол ФРГ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 17:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером, повідомила міськрада. ".