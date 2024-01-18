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Нужны инвесторы, чтоб отстроить дома в Харькове, сказал Терехов послу Германии

Общество 17:43   18.01.2024
Оксана Якушко
Нужны инвесторы, чтоб отстроить дома в Харькове, сказал Терехов послу Германии

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером, сообщил горсовет. 

Игорь Терехов поблагодарил немецкий народ за солидарность с Украиной во время полномасштабной войны и подчеркнул, что именно Германия лидер в помощи среди других стран.

Также мэр рассказал об оперативной обстановке в громаде и проектах, над которыми работает город.

«Я очень благодарен немецкому правительству и вашей стране в целом за ту поддержку, которую вы оказываете во время войны. Это и транспорт, и финансирование разработки экономической модели в рамках нового Генплана города и, конечно же, оборонная помощь. Сейчас нам нужно привлечь как можно больше инвесторов, чтобы отстроить разрушенные дома и объекты критической инфраструктуры. У нас уже есть долгосрочные планы, и мы готовы делать конкретные шаги для их реализации», — отметил Игорь Терехов.

В свою очередь Мартин Егер подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать восстановление Харькова и уже сейчас работает над тем, чтобы углубить партнерство между немецким и украинским бизнесом.

«Каждый инвестор оценивает вероятные риски, ищет стабильность и безопасность. Впрочем, я уверен, что, несмотря на близость к фронту, Харьков имеет необходимую промышленную базу, чтобы развивать инновационное производство даже во время полномасштабной войны», — отметил он.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 17:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером, сообщил горсовет. ".