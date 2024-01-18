Нужны инвесторы, чтоб отстроить дома в Харькове, сказал Терехов послу Германии
Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером, сообщил горсовет.
Игорь Терехов поблагодарил немецкий народ за солидарность с Украиной во время полномасштабной войны и подчеркнул, что именно Германия лидер в помощи среди других стран.
Также мэр рассказал об оперативной обстановке в громаде и проектах, над которыми работает город.
«Я очень благодарен немецкому правительству и вашей стране в целом за ту поддержку, которую вы оказываете во время войны. Это и транспорт, и финансирование разработки экономической модели в рамках нового Генплана города и, конечно же, оборонная помощь. Сейчас нам нужно привлечь как можно больше инвесторов, чтобы отстроить разрушенные дома и объекты критической инфраструктуры. У нас уже есть долгосрочные планы, и мы готовы делать конкретные шаги для их реализации», — отметил Игорь Терехов.
В свою очередь Мартин Егер подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать восстановление Харькова и уже сейчас работает над тем, чтобы углубить партнерство между немецким и украинским бизнесом.
«Каждый инвестор оценивает вероятные риски, ищет стабильность и безопасность. Впрочем, я уверен, что, несмотря на близость к фронту, Харьков имеет необходимую промышленную базу, чтобы развивать инновационное производство даже во время полномасштабной войны», — отметил он.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: германия, допомога, Игорь Терехов, инвесторы, помощь, посол ФРГ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 17:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером, сообщил горсовет. ".