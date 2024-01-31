Харків’янка благала про допомогу за закритими дверима: її врятували (відео)

Правоохоронці допомогли жінці, яка за зачиненими дверима благала про допомогу.

Копи отримали виклик із повідомленням: «моя мати вже більше доби не виходить на зв’язок, допоможіть», розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Інспектори Мурад Джабраілов, Катерина Мажаєва та Олег Алтухов через двері почули, як жінка благає допомогти. Двері патрульні відчинили підручними засобами.

Разом із копами до квартири зайшли й медики. Жінку оглянули та ушпиталили.