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Харків’янка благала про допомогу за закритими дверима: її врятували (відео)

Суспільство 14:47   31.01.2024
Вікторія Яковенко
Харків’янка благала про допомогу за закритими дверима: її врятували (відео)

Правоохоронці допомогли жінці, яка за зачиненими дверима благала про допомогу.

Копи отримали виклик із повідомленням: «моя мати вже більше доби не виходить на зв’язок, допоможіть», розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Інспектори Мурад Джабраілов, Катерина Мажаєва та Олег Алтухов через двері почули, як жінка благає допомогти. Двері патрульні відчинили підручними засобами.

Разом із копами до квартири зайшли й медики. Жінку оглянули та ушпиталили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці допомогли жінці, яка за зачиненими дверима благала про допомогу.".