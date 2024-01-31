Харьковчанка просила о помощи за закрытыми дверями: ее спасли копы (видео)

Правоохранители помогли женщине, которая за закрытой дверью умоляла о помощи.

Копы получили вызов с сообщением: «моя мать уже больше суток не выходит на связь, помогите», рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Инспекторы Мурад Джабраилов, Екатерина Мажаева и Олег Алтухов через дверь услышали, как женщина просит помочь. Патрульные открыли двери с помощью подручных средств.

Вместе с копами в квартиру зашли и медики. Женщину осмотрели и госпитализировали.