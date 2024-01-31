Харьковчанка просила о помощи за закрытыми дверями: ее спасли копы (видео)
Правоохранители помогли женщине, которая за закрытой дверью умоляла о помощи.
Копы получили вызов с сообщением: «моя мать уже больше суток не выходит на связь, помогите», рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Инспекторы Мурад Джабраилов, Екатерина Мажаева и Олег Алтухов через дверь услышали, как женщина просит помочь. Патрульные открыли двери с помощью подручных средств.
Вместе с копами в квартиру зашли и медики. Женщину осмотрели и госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители помогли женщине, которая за закрытой дверью умоляла о помощи.".