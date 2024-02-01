Електрику повернули понад 1600 споживачам на Харківщині
Електрику увімкнули в селах Рясне та Івашки Золочівської громади, які залишились без світла після російських обстрілів 30 та 31 січня.
“Фахівці Золочівського району електричних мереж АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання для понад 1600 споживачів Богодухівського району, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів 30-31 січня”, – повідомила пресслужба Харківобленерго.
За даними начальника Золочівського РЕМ Віталія Олійника, 30 січня росіяни пошкодили в селі повітряну лінію 10 кВ, тож без світла залишилося 1103 домоволодіння. Енергетики провели ремонт, відновили пошкоджену опору та заживили споживачів.
“Наступного дня, 31 січня, під обстріл з РСЗВ потрапило село Рясне, внаслідок чого пошкоджено дві високовольтні лінії 10 кВ. Одну ми відновили повністю, що дало змогу заживити 424 домоволодіння. Другу лінію поки що відремонтували частково. Зараз чекаємо, коли військова ситуація дозволить відновити електропостачання для 174 споживачів у селах Гур’їв, Морозова Долина та Леміщине – вони поки що залишаються без світла”, – сказав Віталій Олійник.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відновлення, електрика, новини Харкова, світло;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрику увімкнули в селах Рясне та Івашки Золочівської громади, які залишились без світла після російських обстрілів 30 та 31 січня".