Live
  • Чт 01.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.56
  • EUR 40.71

Електрику повернули понад 1600 споживачам на Харківщині

Суспільство 10:11   01.02.2024
Оксана Горун
Електрику повернули понад 1600 споживачам на Харківщині

Електрику увімкнули в селах Рясне та Івашки Золочівської громади, які залишились без світла після російських обстрілів 30 та 31 січня.

“Фахівці Золочівського району електричних мереж АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання для понад 1600 споживачів Богодухівського району, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів 30-31 січня”, – повідомила пресслужба Харківобленерго.

За даними начальника Золочівського РЕМ Віталія Олійника, 30 січня росіяни пошкодили в селі повітряну лінію 10 кВ, тож без світла залишилося 1103 домоволодіння. Енергетики провели ремонт, відновили пошкоджену опору та заживили споживачів.

“Наступного дня, 31 січня, під обстріл з РСЗВ потрапило село Рясне, внаслідок чого пошкоджено дві високовольтні лінії 10 кВ. Одну ми відновили повністю, що дало змогу заживити 424 домоволодіння. Другу лінію поки що відремонтували частково. Зараз чекаємо, коли військова ситуація дозволить відновити електропостачання для 174 споживачів у селах Гур’їв, Морозова Долина та Леміщине – вони поки що залишаються без світла”, – сказав Віталій Олійник.

Читайте також: Чи збільшать тариф на світло для українців, розповів міністр Галущенко в Харкові

Автор: Оксана Горун
Популярно
Електрику повернули понад 1600 споживачам на Харківщині
Електрику повернули понад 1600 споживачам на Харківщині
01.02.2024, 10:11
Розікрали ₴100 тис. на ремонті ліцею на Харківщині: підозрюють сільраду
Розікрали ₴100 тис. на ремонті ліцею на Харківщині: підозрюють сільраду
01.02.2024, 09:50
Путін заговорив про Харків і “демілітаризовану зону” – ISW про його наміри
Путін заговорив про Харків і “демілітаризовану зону” – ISW про його наміри
01.02.2024, 08:44
Повернення дітей за парти на Харківщині: необхідно 1000 укриттів
Повернення дітей за парти на Харківщині: необхідно 1000 укриттів
01.02.2024, 09:13
Три “шахеди” вдарили по Основ’янському району Харкова – прокуратура (фото)
Три “шахеди” вдарили по Основ’янському району Харкова – прокуратура (фото)
01.02.2024, 08:14
Синєгубов про “шахеди” в Харкові: два влучили, два збили
Синєгубов про “шахеди” в Харкові: два влучили, два збили
01.02.2024, 08:22

Новини за темою:

14:10
У Харкові заживили багатоповерхівки, які були без світла з 23 січня
10:52
Під Харковом без світла опинилися майже 4000 абонентів, уже підключають
17:20
400 наслідків обстрілів усунули енергетики від початку війни на Харківщині
17:34
Енергетики відновили світло 67 споживачам, які були знеструмлені в Харкові
10:34
У Вовчанськ на Харківщині повернули електрику після обстрілу

Ви читали новину: «Електрику повернули понад 1600 споживачам на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 10:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрику увімкнули в селах Рясне та Івашки Золочівської громади, які залишились без світла після російських обстрілів 30 та 31 січня".