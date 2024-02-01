Электричество вернули более чем 1600 потребителям на Харьковщине

Электричество подключили в селах Рясное и Ивашки Золочевской громады, которые остались без света после российских обстрелов 30 и 31 января.

«Специалисты Золочевского района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение более 1600 потребителей Богодуховского района, которые были обесточены в результате вражеских обстрелов 30-31 января», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

По данным начальника Золочевского РЭС Виталия Олейника, 30 января россияне повредили в селе воздушную линию 10 кВ, так без света остались 1103 домовладений. Энергетики провели ремонт, восстановили поврежденную опору и запитали потребителей.

«На следующий день, 31 января, под обстрел из РСЗО попало село Рясное, в результате чего повреждены две высоковольтные линии 10 кВ. Одну мы восстановили полностью, что позволило заживить 424 домовладения. Вторую линию пока отремонтировали частично. Сейчас ждем, когда военная ситуация позволит возобновить электроснабжение для 174 потребителей в селах Гурьев, Морозова Долина и Лемещино — они пока остаются без света», — сказал Виталий Олейник.