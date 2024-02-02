Трамвай №3 у Харкові в понеділок змінить маршрут: подробиці

Рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 10:00 до 16:00 у понеділок, 5 лютого.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».