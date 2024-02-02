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Трамвай №3 у Харкові в понеділок змінить маршрут: подробиці

Суспільство 15:37   02.02.2024
Вікторія Яковенко
Трамвай №3 у Харкові в понеділок змінить маршрут: подробиці Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 10:00 до 16:00 у понеділок, 5 лютого.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Трамвай №3 у Харкові в понеділок змінить маршрут: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 15:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 10:00 до 16:00 у понеділок, 5 лютого.".